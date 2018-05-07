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حماس تنفي تقارير عن عرضها تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:38 - 07 مايو 2018
السنوار وهنية السنوار وهنية
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نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، تقارير إسرائيلية عن عرضها تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال الاسرائيلي مقابل رفع الحصار عن قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن الحديث عن اتفاق تهدئة جديد بين الحركة والاحتلال أو تقديمها عرضاً بهذا الخصوص "غير صحيح وغير مطروح حالياً".

وأضاف القانوع أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باستحقاق التهدئة الموجودة، والمطلوب إلزامه من قِبل الأشقاء المصريين والمجتمع الدولي، خاصة أن الاحتلال يمارس القتل ويرتكب الجرائم في قطاع غزة".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أفادت في تقرير لها اليوم بأن حماس أرسلت من خلال قنوات دبلوماسية عديدة رسائل إلى إسرائيل للتوصل إلى "تهدئة طويلة الأمد" بينهما مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة فإن مطالب حماس تتضمن إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وتحسين البنية التحتية في قطاع غزة، وأشارت إلى أن هذه الرسائل لم تلقَ حتى الآن أي رد إسرائيلي واضح.

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