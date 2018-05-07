حرائق في مواقع اسرائيلية شرق جباليا بسبب طائرة ورقية حارقة

اندلعت حرائق جديد، عصر اليوم الاثنين، بمواقع ومزروعات للمستوطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة مُحدثةً أضراراً مادية كبيرة في حقول القمح.

وأفادت مصادر صحفية أن طائرةً ورقية مذيلة بفتيل مشتعل أطلقت من شرق جباليا شمال قطاع غزة سقطت في أحراشٍ لمزارعين إسرائيليين وتسببت بحريقٍ كبير.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامٍ عبرية حرائق كبيرة في الحقول المحاذية لقطاع غزة، بسبب الطائرات الورقية الحارية.

وأدخل الشبان الفلسطينيين منذ انطلاق مسيرة العودة "الطائرات المشتعلة" كأداة جديدة في المواجهة، ما أسفر عنه إحراق مساحات شاسعة من أحراش المستوطنين في محيط قطاع غزة.

ومنذ الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، يتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة، ضمن مسيرات العودة، فيما تستهدفهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز، رغم سلمية المسيرات.