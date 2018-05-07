أنباء عن اختطاف اربعة اطفال جنوب نابلس

احتجز مستوطنون وجنود الاحتلال أربعة فتية من بلدة مادما جنوب نابلس، قبل قليل.

وبحسب ما تناقلته بعض المصادر المحلية، ووسائل تواصل اجتماعي، فقد سادت أنباء عن اختطاف أربعة أطفال من بلدة مادما، وتم اقتياد الأطفال إلى نقطة المراقبة التابعة لقوات الاحتلال والقريبة من المكان.

فيما لم تنفي ولم تؤكد الجهات الرسمية تفاصيل هذه الحادثة، وهل كان الامر احتجاز ام اختطاف وأعتداء؟

وقال رئيس مجلس قروي بلدة مادما ايهاب القط "إن مجموعة من المستوطنين برفقة جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وقاموا باطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما ادى لاندلاع المواجهات."

وأضاف: "أتصل أهالي بعض الطلبة وأبلغوني بعدم عودة ابنائهم للمنزل حتى الآن، ونحن نتحرى الأمر"، مشيراً إلى أنه وحتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة.