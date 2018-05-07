بيان صادر عن وزارة المالية والتخطيط في رام الله عن رواتب غزة

قالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة الحمد الله انه “لاحقاً لبيان الوزارة الصادر أمس الاحد الموافق 06/05/2018، تؤكد الوزارة بأنه تم إستكمال صرف مخصصات المتقاعدين مالياً من وزارة المالية كاملةً وفقاً لما ورد في البند الرابع من بيان الوزارة أمس.

وأكدت الوزارة على ما جاء في بنود البيان المذكور، وأن الوزارة عندما تتلقى أي تعليمات إضافية أو استكمالية من القيادة الفلسطينية بهذا الخصوص سيتم الإفصاح عنها وتنفيذها فوراً.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، قالت أمس الأحد، إنه “بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018”.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة “وفا” الرسمية أنه “تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، وصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة”.

وذكرت أنه “سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة”.

وأوضحت أنه “سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ48 ساعة القادمة”.

وأكدت المالية التزامها بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.

وقالت إنه “في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها وتنفيذها في حينه”.

يذكر أن السلطة صرفت نحو 50% من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 مايو الجاري، لكن الرئيس عباس قال في 4 من نفس الشهر إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد (يوم الجمعة الماضي)، واصطف العشرات من موظفي السلطة أمام بنوك القطاع منذ أمس انتظارًا لصرف راتب جديد، كما وعد الرئيس.