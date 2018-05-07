5 خطوات بسيطة تطيل الحياة عشر سنوات

قال أطباء من جامعة هارفارد، إن الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع نظام غذائي صحي، وتخفيض وزن الجسم وممارسة التمارين بانتظام، يطيل عمر الإنسان 10 سنوات على الأقل.

وقالت المقالة التي نشرت في مجلة Circulation:" أظهرت دراستنا، أن نمط الحياة الصحي لا يزال الطريق الرئيسي لإطالة العمر. للأسف، لا يلتزم أحد اليوم تقريبًا بهذه القواعد البسيطة".

وأشار فرانك هو، الطبيب في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى ضرورة بذل الجهود الكبيرة والجدية من جانب السياسيين والمسؤولين، لتوفير الظروف التي تزيد من شعبية النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة وغياب العادات السيئة، وتجعلها شائعة بين السكان.

واليوم، يعتقد معظم العلماء أن النظام الغذائي الصحيح وبعض المواد الغذائية المحددة، تؤثر بشكل حميد وقوي ليس فقط على وزن الإنسان، بل وعلى صحة الدماغ والأوعية الدموية والقلب وغيرها من الأعضاء والأجهزة الرئيسية في الجسم.

على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، أثبت العلماء أن استهلاك كميات كبيرة من زيت الزيتون وأطباق البحر الأبيض المتوسط، ​​يقلل بشكل كبير من خطر الموت بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية وعلى العكس تضطرب صحة القلب والأوعية الدموية، عند تناول كميات زائدة من الملح في الطعام.

وأثبتت الدراسة، أن السمنة المفرطة والعادات الضارة والجلوس الزائد يوميا، يقصر عمر الإنسان 12-14 عاما.