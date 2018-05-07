هيئة الأسرى تكرم الأسرى والمحررين المسيحيين في المحافظات الجنوبية

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين في مقر جمعية الشبان المسيحية بقطاع غزة حفلا مسانداً للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وذلك بالتعاون مع أهالي الأسرى في السجون والطائفة المسيحية ومشيخة الأزهر، وكان الاحتفال تحت عنوان وحدة الهلال والصليب لدعم الحقوق القانونية والانسانية للأسرى.

من ناحيته أكد بسام المجدلاوى مدير عام شئون الأسرى والمحررين ورئيس اللجنة المكلفة بادارة الهيئة في المحافظات الجنوبية في كلمته على وحدة الألم والأمل والطموح والهدف والمعاناة وحلم الحرية، واستذكر سيرة المناضل الكبير المطران وداعم المقاومة الفلسطينية، الأب كابوتشي، وعدد من المناضلين المسيحيين، معتبراً أن الاحتلال لا يفرق في تعامله وانتهاكاته بين مسلم ومسيحى على هذه الأرض .

وأشار الشيخ الدكتور عماد حمتو نيابة عن مشيخة الأزهر الشريف لمكانة الأسرى وذويهم في الاسلام ، ودور الأسرى والأسيرات ومعاناتهن في داخل السجون ، وتحدث عن كثير من نماذج الصمود والصبر والتضحية للأسرى الفلسطينيين وذويهم ، وعن دور الكنيسة في عمليات النضال الفلسطينى، ووحدة الهدف والهم بين المسلمين والمسيحيين.

وألقى كلمة الطائفة المسيحية نيابة عن الأب ماريو دا سلفيا، المهندس جاكى كارلو قطان مهندس المجتمع المسيحي الذى أشار لعملية النضال الموحدة ضد الاحتلال من المسلمين والمسيحيين واليهود السامريين، مطالباً الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى وتحقيق حقوقهم الأساسية والانسانية .

وأكد الأستاذ سهيل ترزى على مطالب الأسرى العادلة التي تنتهكها سلطات الاحتلال، مؤكدا على عملية النضال الواحدة بين المسيحيين والمسلمين، على طريق تحرير الأسرى والمقدسات، مشيدا بصمود الأسرى والأسيرات في السجون.

وقدمت الحفل الأستاذة غادة القصاص، وتلا القرآن الكريم المقرىء أحمد المدهون ، ومن ثم تم الوقوف على السلام الوطنى وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، ورحبت جمعية الشبان المسيحية بالحضور على لسان رئيس جمعيتها، وبالنيابة عن الأستاذ موسى عياد، وألقى كلمة أهالي الأسرى ورسالة السجون والد الأسير مجد عويضة ، الذى أكد على دور بابا الفاتيكان من خلال رسالة وجهها الأسرى لقداسته ، وتخلل الاحتفال فقرات فنية لفرقة معهد سيد درويش.

وخلال الحفل تم تكريم الأسرى والمحررين المسيحيين وهم " مولوتوف ترزى، الياس الجلدة، جورج الصورى، موسى سابا، مايكل عياد، ماجد ترزى، وفاء الصانع، وتكريم الأسير مجد عويضة، وجمعية السبان المسيحية" .