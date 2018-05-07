مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضا بنسبة 0.11%

سجل المؤشر الرئيسي في بورصة فلسطين، انخفاضا بنسبة 0.11%، اليوم الاثنين، في جلسة تجاوزت قيمة تداولاتها ثلاثة ملايين دولار.

وأغلق مؤشر "القدس" تداولات الجلسة على 547.86 نقطة منخفضا بمقدار 0.62 نقطة، مدفوعا بانخفاض مؤشرات ثلاثة من القطاعات الممثلة في البورصة: الخدمات بنسبة 0.10%، والاستثمار بنسبة 0.95%، والصناعة بنسبة 0.63%، فيما ارتفع مؤشر قطاعي: البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 0.13% و0.67% على التوالي.

ومن بين 23 شركة جرى التداول على أسهمها، ارتفعت أسهم 9 شركات، واستقرت اسهم 9 شركات أخرى، فيما أغلقت أسهم 5 شركات تداولات الجلسة على تراجع.

والأسهم الرابحة هي: فلسطين للتأمين، والمؤسسة العربية للفنادق، ومصايف رام الله، وبنك الاستثمار الفلسطيني، و"الوطنية موبايل"، والبنك الإسلامي العربي، والبنك الوطني، والعربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، والتامين الوطنية، واستقرت أسهم شركات: أبراج الوطنية، وبنك فلسطين، وفلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو"، و"بال عقار"، والفلسطينية للكهرباء، وفلسطين للاستثمار العقاري، وبنك القدس، و"ترست" للتأمين.

في المقابل، انخفضت أسهم شركات: "سند" للموارد الإنشائية، والبنك الإسلامي الفلسطيني، ومصانع الزيوت النباتية، والقدس للمستحضرات الطبية، والاتصالات الفلسطينية.

وشهدت البورصة في جلستها الثانية لهذا الأسبوع 186 صفقة شملت حوالي 1.8 مليون سهم، في تداولات بلغت قيمتها حوالي 3.1 مليون دولار.