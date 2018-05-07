الاحتلال يعزل الأسير المضرب إباء البرغوثي ويحرمه من زيارة ذويه

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، إن إدارة معتقل "عسقلان" أخضعت الأسير إباء عمر البرغوثي (40 عاماً)، من قرية كوبر شمال غرب رام الله، لمحاكمة داخلية.

وأوضح عجوة في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن المحكمة فرضت عقوبات على الأسير البرغوثي تمثلت بعزله في زنازين العزل الانفرادي لمدة أسبوع وحرمانه من زيارة الأهل.

وأشار عجوة عقب زيارته لمعتقل "عسقلان"، إلى أن تدهوراً طرأ على الوضع الصحي للأسير البرغوثي، واصفاً إياه بأنه أصبح هزيل البنية، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام حادة في الرأس والمعدة.

يذكر بأن الأسير البرغوثي مضرب عن الطعام منذ 16 يوماً احتجاجاً على تجديد اعتقاله الإداري، ولا يزال مقاطعاً لعيادات المعتقل، ويرفض إجراء الفحوصات الطبية.