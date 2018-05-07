مركزية فتح ترفص استقالة القدوة

قال محمود العالول "أبو جهاد" نائب رئيس حركة فتح، اليوم الاثنين، أنه وبعد التشاور مع الرئيس محمود عباي "أبو مازن"، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، فقد تم رفض إستقالة د. ناصر القدوة.

واكد العالول أن اللجنة المركزية ستبحث في إجتماعها القادم الحيثيات التي وردت في كتاب الإستقالة.

وكان القدوة قد قدم استقالته يوم السبت الماضي من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض الاعلام والثقافة في الحركة.

وقال د. القدوة في كتاب استقالته "أود اعلامكم باستقالتي من عضوية اللجنة المركزية للحركة، احتجاجا على بعض نتائج اجتماع المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، وعلى بعض مجريات الاجتماع، ومن المناسب هنا الاشارة إلى تراكمات سابقة متعلقة بعمل اللجنة المركزية كان يمكن أن تقود إلى نفس النتيجة.. بالطبع سأبقى عضوا في حركتنا وملتزما بها وعاملا في صفوفها".