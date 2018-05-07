"UNDP" تبدأ بصرف تعويضات المنحة السعودية في غزة

بدأ برنامج الأمم المتحدة الانمائي "UNDP" صرف الدفعة المالية الأولى للمستفيدين الجدد ضمن مشروع دعم اعمار المنازل في قطاع غزة في مرحلته الثالثة للسنة الثالثة على التوالي، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وقال البرنامج في بيان صحفي إن العائلات الفلسطينية غير اللاجئة ستحصل على تعويضات الأضرار للمنازل المتضررة بشكل كامل أو بليغ غير صالح للسكن.

وأضاف "وفي المرحلة الحالية للصرف، ستستلم 116 أسرة من فئة الأضرار الكلية مخصصات من دفعاتها المستحقة لإعادة تأهيل وصيانة منازلهم بمبلغ اجمالي قدره1,113,895دولار".

وتابع " وبذلك يكون قد ابتدأ الصرف لأولى العائلات المستفيدة في هذه المرحلة على أن يستكمل لباقي العائلات في الأسبوع القادم، وسيستمر الصرف خلال العام الجاري حتى تتمكن 271 عائلة من اعادة بناء منازلهم بشكل كامل".

هذا ومن الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الانمائي قام بتوقيع ملحق مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى بدعم من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 10 مليون دولار لدعم اعادة اعمار المنازل في قطاع غزة. وبتوقيع الملحق الثاني من هذه الاتفاقية، فقد وصل الدعم الاجمالي الذي قدمه صندوق التنمية السعودي الى مبلغ 61.5 مليون دولار استفاد منها 12,930 عائلة في قطاع غزة في مراحله الثلاث كافة، وفق البيان