العمادي: قطر تعمل لسد النقص الموجود حاليا في رواتب موظفي السلطة وحماس

أكد السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة ان دولة قطر تعمل حاليا لسد النقص الموجود في رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وكذلك موظفي حركة حماس في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين ان دولة قطر قدمت 50 مليون ريال هذا الاسبوع لحل الاشكاليات الموجودة حاليا وذلك بهدف تخفيف المعاناة التي يمر بها قطاع غزة.

وأضاف العمادي:" أنه ونظر للظروف الانسانية الصعبة في غزة فقد قمنا بتوزيع 9 ملايين دولار خلال الزيارة السابقة لغزة في شهر فبراير الماضي والتي قدمت للاحتياجات الانسانية الطارئة ، حيث تم التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والاغاثة العاجلة".

وأعلن عن تقديم منحة جديدة كمساعدة اغاثية لسكان غزة بقيمة 50 مليون ريال قطري، في المجالات الخدماتية والانسانية وأهمها قطاع الصحة والتعليم والاسكان والاحتياجات الانسانية.