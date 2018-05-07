الاحتلال يعلن عن مجموعة من الإجراءات في رمضان والعيد

أعلن مكتب منسق الأنشطة الحكومية والإدارة المدنية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن سلسلة إجراءات ستقدم لصالح الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وسيسمح للفلسطينيين بالدخول للقدس لأداء الصلاة من الضفة وغزة. كما سيفتح معبر الكرامة مدة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، خلال شهر رمضان.

وتتضمن التسهيلات تقديم 2000 تصريح دخول لمن تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 40 عاما من الرجال، والسماح بدخول الرجال ممن تتجاوز أعمارهم 40 عاما دون تصاريح، والسماح بدخول نساء دون تصاريح ودون قيود بخصوص العمر، والسماح بدخول الأطفال دون 12 عاما بدون تصاريح.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار تصاريح لزيارة الأقارب داخل إسرائيل خلال فترة العيد للأزواج فقط، دون قيود بخصوص العمر ودون الحاجة إلى بطاقة ذكية، وسيتم إصدار التصاريح لأيام الأحد- الخميس فقط، وتشمل التصاريح أيام عيد الفطر من الساعة 08:00 صباحا وحتى 22:00 مساءً، وسيتم النظر في طلبات لتصاريح زيارة خلال أيام العيد.

وسيتم إصدار 700 تصريح للسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون، في حين سيتم زيادة ساعات الدوام في حاجز الجلمة قرب جنين ليكون مفتوحا أمام فلسطينيي الداخل حتى الساعة 22:00 في كل أيام الأسبوع، وسيكون حاجز 300 في جنين مفتوحا أمام سكان منطقة التماس حتى الساعة 23:00 أيام الأسبوع، وحتى الساعة 24:00 في نهاية الأسبوع.

وتم الإعلان عن زيادة عدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالمرور في حاجز الجيب ليشملوا أصحاب تصاريح "BMC" و"VIP" خلال شهر رمضان، في حين تفتح بوابة ضاحية البريد عند عودة المصلين من صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بين الساعات 14:30 و16:00.

وتم زيادة ساعات الدوام في حاجزي قلقيلية والطيبة لمرور المركبات حتى الساعة 24:00، لخروج فلسطينيي الداخل، وفتح حاجز 104 قرب طولكرم أيام الثلاثاء الجمعة والسبت، بين الساعات 10:00 صباحاً و22:00 مساءً، وسيتم فتح ممرات خاصة للمشاة في حواجز برطعة، نعلين، إلياهو والظاهرية حتى الساعة 22:00 مساءً.