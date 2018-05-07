الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة الإعداد والنذير

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار ، اليوم الاثنين، جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة والقدس والمناطق المحتلة عام 1948 وفي مخيمات اللجوء والشتات للمشاركة الفعالة في جمعة الإعداد والنذير على طريق الاستعداد والتأهب ليوم الرابع عشر من مايو (يوم الحشد الكبير).

وأكدت الهيئة في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، مواصلة جهودها من أجل توحيد كل تكتيكات المواجهة، والتنسيق الكامل والمتواصل في الهيئة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، والعمل بشكل دؤوب من أجل التحشيد انتصاراً لخيار شعبنا في انتفاضة العودة.

وحيت الهيئة، جماهير شعبنا الباسل الذي ما زال يتصدى للعدو وجرائمه في مخيمات العودة، والطلاب الذين يتقدمون للامتحانات متمنيين لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية التي هي اسهام في مقاومة الاحتلال على أرضنا.

وشددت على أن الهيئة الوطنية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والتوجيهات والتعليمات بما يتعلق بمسيرة العودة وفعالياتها.

كما دعت، جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية إلى اعتبار يوم الرابع عشر من مايو يوماً عالمياً لرفض نقل السفارة الامريكية إلى مدينة القدس عاصمتنا الأبدية وليكن يوماً فارقاً في مسيرات العودة لمواجهة الاحتلال وتصعيد الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي.

وأكدت الهيئة، على أن المسيرة مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية وكسر الحصار الظالم عن شعبنا البطل في قطاع غزة، مشددةً على مضيها وثقتها من حتمية انتصار شعبنا على القهر والظلم والاحتلال والحصار.

وأشادت الهيئة، بتضحيات شعبنا الفلسطيني الباسل في كل يوم من أيام المواجهة وهو يجسد أروع صور التلاحم والوحدة والتمسك بالثوابت على طريق العودة والتحرير.

وأشارت إلى أنها تتابع عن كثب كل هذه المحاولات اليائسة، معتمدةً على ابداعات الشباب الرائعة في التصدي لكل هذه المحاولات التي تتهاوى أمام الإرادة الفلسطينية الأسطورية.