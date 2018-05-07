لقنص الشبان..جنود الاحتلال يتدربون على "ألعاب الأتاري"

ذكرت مصادر عبرية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيجري قريباً تدريباً لجنوده على أجهزة ألعاب خاصة كـ"الأتاري" للتدريب على قنص المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ووفقاً لموقع والاه نيوز، فقد ذكرت مصادر عسكرية في قيادة الاحتلال الجنوبية، أن جيش الاحتلال سيجري قريباً أجهزة ألعاب خاصة "أتاري" بشاشات كبيرة " لتدريب الجنود "الإسرائيليين" على القنص لمواجهة الشبان الفلسطينيين الذين يحاولون اجتياز السياج الفاصل بين الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

وحسب المصادر، فالهدف من التدرب على أجهزة الأتاري هو تحسين إصابة الهدف وسرعة التعامل مع الحدث .