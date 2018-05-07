وزير "إسرائيلي" يُهدد: سنغتال الأسد

هدد ما يسمى بوزير الطاقة "الإسرائيلي" وأحد وزراء المجلس الأمني المصغر الكابنيت يوفال شتاينس باغتيال الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال شتاينس خلال مقابلة مع موقع "يديعوت أحرونوت": إن سمح الأسد للإيرانيين العمل بحرية داخل الأراضي السورية فـ"إسرائيل" ستغتاله وتطيح بحكمه.

وقد قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ومختلف الأجهزة الأمنية، يستعدون لإمكانية إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه شمال "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وأفردت القنوات العبرية الرئيسية الليلة الماضية جزءاً هاماً من تغطيتها الإخبارية لهذا الموضوع، حيث بثّت في توقيت واحد بياناً نقلته عن مصدر أمني "إسرائيلي"، تحدث فيه عن استعدادات إيرانية لقصف "إسرائيل".

ونقلت القنوات العبرية عن المصدر الأمني الكبير، أن المعلومة المتوفرة بين يدي "إسرائيل" تفيد بأن ايران تسعى لقصفها بالصواريخ من الأراضي السورية بواسطة حزب الله ومنظمات شيعية أخرى، حيث بدأت الاستعدادات لذلك.