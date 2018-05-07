3899 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى في أبريل

قال مركز معلومات وادي حلوة إن 3899 مستوطنًا وطالبًا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال نيسان المنصرم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 162 في مدينة القدس.

وأوضح المركز في تقرير أصدره حول انتهاكات الاحتلال بالمدينة المقدسة خلال الشهر الماضي أن سلطات الاحتلال وجماعات "الهيكل المزعوم" واصلت انتهاكاتها في المسجد الأقصى، حيث اقتحمه 3899 مستوطنًا وطالبًا عبر باب المغاربة وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لاحقت خلال الشهر الماضي موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الحراس ولجنة الإعمار والسدنة بالاعتقال واستدعاءات للتحقيق، والإبعاد عن المسجد.

ورصد مركز المعلومات إبعاد 16 فلسطينيًا عن الأقصى لفترات متفاوتة بين أسبوعين حتى 6 أشهر، ومن بينهم موظفي من الأوقاف، كما أبعدت سلطات الاحتلال مواطنًا عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين.