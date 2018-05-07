صحيفة كورية جنوبية تكشف مكان عقد قمة "ترامب-كيم"

كشفت صحيفة كورية جنوبية، اليوم، عن مكان عقد القمة التاريخية بين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ونقلت صحيفة "تشوسن إيلبو" عن مصادر دبلوماسية حصلت على معلوماتها من المستشار الأمريكي للأمن القومي جون بولتن أن القمة ستعقد منتصف حزيران/يونيو.

وأكدت المصادر للصحيفة أن إمكان عقد قمة (ترامب- كيم) في سنغافورة "ازداد إلى حد كبير".

وأعلن ترامب الجمعة أن موعد ومكان القمة تقررا وسيتم الاعلان عنهما قريبا. ومن المقرر أن يستقبل ترامب رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن في 22 أيار/مايو في واشنطن.

وكان بولتن قد التقى نظيره الكوري الجنوبي تشونغ ويونغ في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة خطط تتعلق بمكان اللقاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" قبل وقت قصير أن سنغافورة هي المكان المفضل للقاء ترامب وكيم. وطُرحت منغوليا وسويسرا كمكانين محتملين.

وقال ترامب في وقت سابق إن المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قد تكون مناسبة لعقد اللقاء، وهي شهدت القمة الثالثة بين الكوريتين في نهاية نيسان/إبريل.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية انفراجا منذ بداية العام الجاري، بعد سنوات من التوتر بسبب البرامج النووية والبالستية الكورية الشمالية.

وأعلنت كوريا الشمالية استعدادها لإغلاق موقع التجارب النووية هذا الشهر ودعت خبراء أمريكيين للتحقق من ذلك.