حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الاثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت حملة اعتقالات واسعة طالت 6 هم: الشيخ محمد أمين مرعي، وأيمن أمين مرعي، وجمال العربي، ومحمد أبو القاسم، ومحمد عزت مرعي، وأيوب العربي.

واعتقلت قوات الاحتلال في الخليل ثلاثة شبان هم: عماد الجنيدي، ومحمد أبو ريا، وأحمد جميل أبو سمرة، كما اعتقلت من بيت لحم: الشيخ جمال علقم، وخالد موسى، ونصر الله صبيح، ومحمد الشعلان.

وفي بلدة حزما شمال شرق القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خالد مصطفى نزال، وعادل عصام خطيب، كما داهمت منزل الشهيد رامي مطاوع، وصادرت صوره وأجهزة حاسوب محمولة "اللاب توب".