ابتكارات قديمة لا يعرفها جيل الآيباد

النسبة لمعظم الناس الذين ولدوا قبل التسعينيات، كانت أقراص "الفلوبى ديسك" جزاء هاما من حياتهم التكنولوجية، إذ كانوا يعتمدون عليها لحماية ونقل الكثير من الملفات والبيانات الهامة فى ذلك الوقت، إلا أنه وفى الوقت الحاضر فإن مساحة تخزين 1.44 ميجا بايت أبعد من أن تكون كافية، كما أنه لا توجد أجهزة كمبيوتر يمكنها العمل بها، ومن المفاجئ أن غالبية الأطفال اليوم ليس لديهم أي فكرة عما تكون حقيقة أقراص الفلوبى ديسك" ولا يعرفونها، إضافة إلى العديد من التكنولوجيات الأخرى التي أصبحت دربا من الماضي.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكي، فأظهر استطلاع حديث أجرته YouGov أن حوالى 67% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في المملكة المتحدة لا يعرفون ما هو القرص المرن أو floppy disk، إذ أظهرت نتائج الدراسة العديد من الأرقام المثيرة للاهتمام كما يلى: - جهاز "النداء الآلي".. 86% لا يعرفونه. - خدمة البث التلفزيوني "التيلى تيكست".. 86% لا يعرفونه. - البروجيكتور.. 71% لا يعرفونه. -الفلوبي ديسك.. حوالى 67% لا يعرفونه. - شرائط الكاست.. 40% لم يتعرفوا عليها. - شرائط الفيديو كاست.. ما يصل إلى 37% لم يعرفوها. - الآلة الكاتبة.. ما يصل إلى 27% لم يعرفوها. - الريكورد.. أكثر من 26% لم يتعرفوا عليها.