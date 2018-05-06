تعادل درامي في الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

تعادل برشلونة مع ضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وافتتح المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة العاشرة مستغلًا تمريرة عرضية من سيرجي روبيرتو.

وتعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سريعًا في الدقيقة 15، بعد تمريرة عرضية من الفرنسي كريم بنزيما.

وطرد الحكم أليخاندرو خوسي هيرنانديز لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، بعدما ضرب المدافع البرازيلي مارسيلو دون كرة.

وفي الشوط الثاني أخرج المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو وأشرك مكانه ماركو أسينسيو.

لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، بعد تمريرة من لويس سواريز.

وتعادل الويلزي غاريث بيل لريال مدريد مجددًا في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة على مرمى الحارس الألماني آندري تير شتيغن.

وتُوِّج برشلونة بلقب الدوري في الجولة الماضية بفوزه 4/2 على ديبورتيفو لاكورونا.

ورفع التعادل رصيد برشلونة إلى 87 نقطة في الصدارة، مقابل 72 نقطة لريال مدريد في المركز الثالث.