"كيف توقف "الشخير".. العلاج في منزلك !

ملايين البشر حول العالم يعانون من "الشخير"، ذلك الصوت الذي يصدر من الأنف أو الفم خلال النوم نتيجة انسداد جزئي في المجاري التنفسية العليا، لا يؤثر على راحة الشخص في النوم فحسب، بل كذلك يمثل مصدر إزعاج لمن اضطرتهم الظروف للنوم إلى جواره.

ويعتقد الدكتور أندرو ثورنبر، كبير المسؤولين الطبيين لدى موقع "Now Patient" التابع لهيئة الصحة البريطانية، أن تغيير أسلوب الحياة يمكن أن يُساعد في التغلب على الشخير. نستعرض في هذا التقرير أهم 5 طرق لوقف "الشخير" بشكل طبيعي، بحسب صحيفة The Daily Star البريطانية.

تجنب الكحول والتدخين

يؤدي تناول المشروبات الكحولية قبل النوم إلى زيادة "الشخير"، لذلك يخفف الابتعاد عن تناول المشروبات الكحوليةمن الأعراض.

وفضلا عن ذلك، يزيد التدخين حدة الصوت، إذ يزعج الأغشية الموجودة في الأنف والحلق، ما يؤدي إلى انسداد المجرى الهوائي.

خسارة الوزن الزائد

يتضخم نسيج العنق عند زيادة وزن الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الشخير. لكن إنقاص الوزن قليلا يعمل على نحافة نسيج العنق وربما يساعد في تقليل الشخير.

النوم على جانب الجسم

يزداد الشخير، في كثير من الأحيان، عندما يكون الشخص مستلقيا على ظهره، إذ يتراجع لسانه إلى الوراء وتزداد مقاومة مجرى الهواء.

لذلك يجب تجنب النوم على الظهر.

نظافة غرفة النوم

يمكن للهواء الجاف أن يهيج الأنف والحلق، لذلك قد يكون من المفيد ترك نافذة صغيرة مفتوحة.

ويصبح الشخير أكثر سوءا بسبب الغبار والمواد المثيرة للحساسية الموجودة في غرفة النوم.

لذلك يجب التأكد من نظافة غرفة النوم على أساس منتظم، وتغيير الملاءات وأغطية الوسائد كل أسبوع.

منتجات النعناع

يفيد استخدام منتجات النعناع في علاج احتقان الأنف، ولا سيما عند دهن المناطق المحيطة بالأنف بـ"زيت النعناع"، الأمر الذي يؤدي إلى فتح الممرات الأنفية.