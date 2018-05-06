"الشعبية" تحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد مقاومي القسام

حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد كوكبة من خيرة ابطال المقاومة ، مقدمة خالص عزائنا إلى الأخوة في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام، باستشهاد ستة مقاومين من الكتائب مساء أمس السبت في المحافظة الوسطى.

جاء ذلك خلال كلمة الرفيق هاني الثوابتة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة خلال مشاركة وفد رفيع المستوى من كوادر وقيادة الجبهة في مراسم تشييع شهداء القسام، معتبراً فقدان المقاومة كوكبة جديدة خسارة كبيرة لا يعوضها إلا استمرار رفاقهم بمواصلة مسيرة المقاومة والتجهيز والإعداد للرد على جرائم الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا الثوابتة أبطال المقاومة في القطاع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع كل الوسائل التي تضمن سلامتهم وتجنب مكائد الاحتلال ومحاولاته المستميتة لاستهدافهم بمختلف الوسائل .

وأكد الثوابتة على ضرورة توحد شعبنا بكل اطيافه ومكوناته ومقاومته لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تركيع شعبنا والنيل من صموده ، مؤكداً أن المقاومة ستبقى حامية مشروعنا الوطني والدرع الحامي لشعبنا وقضيتنا.

وحذرت الجبهة في بيان اليوم نعت فيه شهداء المقاومة من كتائب القسام ، من محاولات الاحتلال المتواصلة لإجهاض مسيرات العودة والتي شكّلت إرباكاً واستنزافاً دائماً له عبر قيامه بالتصعيد العسكري والتي من المتوقع أن تزداد كلما اقتربنا من موعد الحشد الجماهيري الكبير في الخامس عشر من مايو القادم، والتي سيزحف فيها مئات الألوف من أبناء شعبنا رفضاً لقرار "ترامب" وتأكيداً على حقوقه الثابتة وعلى رأسها حق العودة، داعية فصائل المقاومة إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتصدي لهذا المخطط الصهيوني وتجنب وسائله الغادرة.