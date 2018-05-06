الأرصاد الجوية: الليلة أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية

توقعت الأرصاد الجوية تساقط الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية في ساعات الليلة على المناطق المختلفة في أنحاء البلاد حتى ساعات الغدً ظهراً.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، إن أجواء الليلة ستكون غائمة جزئيا ولطيفة في مختلف المناطق، في حين تكون الفرصة مهيأة لسقوط خفيفة زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية.

وأضاف أبو أسعد لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن غداً الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً، مشيراً إلى أنه يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، متوقعاً سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد، في حين تكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية.

وتابع: يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، مع تساقط زخات متفرقة من الأمطار والتي قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد.

وأشار أبو أسعد إلى أن يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحدود درجتين مئويتين، فيما تكون الفرصة ضعيفة في الصباح لتساقط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتوقع أبو أسعد أن تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجياً يومي الخميس والجمعة نهاية الأسبوع.

وفي السياق، حذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين والسائقين يومي الاثنين والثلاثاء من تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات

كما حذرت من سرعة الرياح التي تصاحب هذه المنخفض الجوي التي قد تصل إلى 50كم/س، ومن تدني على مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.