التجمع العشائري لدعم مسيرة العودة ينظم لقاء ثقافيا في رفح

نظم التجمع العشائري لدعم مسيرة العودة، اليوم الأحد، لقاءً ثقافياً في مخيم العودة، شرق محافظة رفح.

وحضر اللقاء الشخصيات الاعتبارية و الوجهاء ولفيف من مسؤولي لجان الإصلاح، أبرزهم الوجيه تحسين الوادية و الداعية عمر فورة.

وتحدث الداعية فورة، في كلمة له عن الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن كيان الاحتلال دخيل علينا ومصيره إلى زوال كما زال ورحل كل الغزاة الذين احتلوا فلسطين، مشددا على أن البقاء فقط لأصحاب لأرض الأصليين.

وأشار إلى الجانب الشرعي والديني لمسيرات العودة، مؤكدا على أهمية المشاركة فيها من أجل الضغط على العالم وتعريفه أن هناك شعبا يريد العودة لدياره التي شرد منها قسراً.

من جانبه، تحدث المربي والوجيه نبيل أبو سرية، عن الرسائل التي تحملها مسيرة العودة والتي منها أننا لا نقبل التوطين أو أي وطن بديل عن كامل فلسطين.

وأكد أبو سرية في كلمة له على العديد من النقاط، منها أن حق العودة مقدس، ولا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال، إضافة إلى ضرورة العمل على تحرير الأسرى، والاستمرار في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.