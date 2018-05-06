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"الأردن" تستثني غزة وحملة الجوازات المؤقتة من إنهاء عملهم بالوزارة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:21 - 06 مايو 2018
أبو بصل أبو بصل
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قال وزير الاوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل اليوم الاحد ان الوزارة اتخذت قراراً يقضي باستثناء أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة من القرار المتعلق بإنهاء خدمات العاملين في الوزارة من غير الاردنيين.

وكانت وزارة الاوقاف أصدرت قرارا بانهاء تكليف العاملين من غير الاردنيين في الوزارة، والبالغ عددهم 370 موظفا اعتبارا من مطلع شهر آب المقبل.

وأوضح الوزير أبو البصل لدى استقباله في مكتبه اليوم الاحد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب يحيى السعود وأعضاء اللجنة النواب قصي الدميسي ومحمد الظهراوي ومحمود الفراهيد، أن القرار يهدف الى تنظيم العمل في المساجد.

بدوره ثمن النائب السعود وأعضاء لجنة فلسطين تجاوب الوزارة، ممثلة بالوزير أبو البصل، مع دعوات اللجنة النيابية باستثناء أبناء قطاع غزة، وحملة الجوازات المؤقتة، من قرار إنهاء خدمات العاملين بالأوقاف من غير الاردنيين، مشيرا الى ان هذه الاستجابة تدلل على مدى التشاركية التي ينادي بها جلالة الملك عبدالله الثاني بين الحكومة ومجلس النواب وبما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.

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