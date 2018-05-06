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الاحتلال يشكل فرقة عسكرية لصد الاطباق الورقية

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:06 - 06 مايو 2018
الطائرات الورقية الطائرات الورقية
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ذكرت القناة الثانية العبرية بأن جيش الاحتلال شكل وحدة عسكرية  لمواجهة الاطباق الورقية التي تنطلق من قطاع غزة، وتسببت بحرائق كبدت المزارعين "الإسرائيليين" ملايين الشواكل.

و بدأت الوحدة الجديدة تم تشكيلها بالأمس عملها مقابل كيبوتس "يئري" الواقع شرقي مخيم البريج.

وستتعاون وحدة صد الاطباق الورقية مع الدفاع المدني "الاسرائيلي"، وقوات الجيش المتمركز على حدود قطاع غزة.

  ووفقا للقناة الثانية، فسيكون دور الوحدة الجديدة رصد أي طبق ورقي وهو في الهواء وابلاغ اقرب موقع عسكري منه ليعمل على اسقاطه وهو لا زال في اجواء القطاع.

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