جيش الاحتلال: الرد الايراني وشيك

تشكلت لدى قيادة جيش الاحتلال صورة حول طبيعة الرد الايراني على مهاجمة قاعدة "تيفور" في سوريا قبل قرابة الشهر، ووفقا للقناة العبرية الثانية.

و وفقاً للقناة العبرية، فالانتقام الايراني سيكون عبر اطلاق صواريخ نحو "اسرائيل" بالتعاون مع حزب الله، حيث سيكون اطلاق الصواريخ انطلاقا من الاراضي السورية.

وستستهدف الصواريخ قواعد عسكرية داخل "اسرائيل"، فجزء من الصواريخ التي ستطلق نحو "اسرائيل" موجودة في سوريا وجزء آخر منه في طريقه لسوريا، وفق القناة الثانية.

وتشير قيادة جيش الاحتلال الى ان الحرس الثوري الايراني بقيادة قاسم سلماني يقود "عملية الانتقام" ، رداً على مهاجمة قاعدة "تيفور" بتاريخ 9 ابريل الماضي، ووفقا للتقديرات فايران اوشكت وبشكل مؤكد من الانتقام من "اسرائيل"، ولكن جيش الاحتلال يعتقد بان ايران ستنفذ الهجوم الانتقامي ليس بشكل علني بل عبر مجموعات منها حزب الله.

و من جهته قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: "سأتوجه بزيارة خارجية خلال الأيام المقبلة وستكون بالغة الأهمية وسأبحث خلالها مع عدد من رؤساء العالم التهديدات الإيرانية سواء ببناء قواعد عسكرية في سوريا أو بناء وحدات لتطوير أسلحة وصواريخ دقيقة".

وأضاف نتنياهو خلال مطلع جلسة حكومة الاحتلال صباح اليوم: "سألتقي الثلاثاء المقبل، الرئيسان اليوناني والقبرصي لبحث مد خط أنبوب للغاز إلى الأراضي المحتلة".

كما سيلتقي الأربعاء المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن عقب مشاركته في مناسبة احياء ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

وأكد نتنياهو أن لقائه بالرئيس الروسي ستكون بالغة الأهمية وتأتي على ضوء جهود إيران لبناء قوعد عسكرية في سوريا ونقل أسلحة متطورة ودقيقة وإعداد طائرات استطلاع وصواريخ ووحدات صاروخية ستحاول ضرب الطائرات "الإسرائيلية" المقاتلة"، قائلاً: "سنصد إيران بكل حزم والأفضل أن نصدهم الآن قبل الغد"، مستدركاً بالقول: "نحن لسنا معنيون بالتصعيد ولكننا سنواجه اي تصعيد".