90% من البشر يتنشقون هواء ملوثاً

أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم تحذيرا، من أن أكثر من 90 في المئة من سكان العالم، يتنشقون هواء ملوثا، معلنة أن التلوث مسؤول عن سبعة ملايين حالة وفاة سنويا.

وقالت المنظمة، في بيان، "في السنوات الست الأخيرة بقيت مستويات التلوث في الهواء الطلق مرتفعة ومستقرة نسبيا مع تراجعها في بعض مناطق أوروبا وأمريكا".

وأوضحت المنظمة الأممية، أن "9 أشخاص من كل 10 في العالم يتنشقون هواء يحوي مستويات عالية من الملوثات"، وهو الرقم نفسه الذي ظهر في التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية قبل سنتين.

وتعتمد إحصائيات المنظمة على نوعية الهواء المسجلة في أكثر من 4300 مدينة في 108 بلدان أي أكثر بألف مدينة مقارنة بالتقرير الأخير.

ووفق هذه البيانات، فإن نحو 7 ملايين شخص يموتون سنويا نتيجة استنشاقهم جزئيات دقيقة تتسلل عميقا إلى الرئتين وفي النظام القلبي- الوعائي، ما يسفر عن أمراض مثل الجلطات الدماغية ومشاكل القلب وسرطان الرئة.

ولا يشكل النشاط البشري المصدر الوحيد لتلوث الجو، إذ تؤثر العواصف الرملية، خاصة التي تهب بالقرب من صحارى، كذلك على نوعية الهواء.

وتبين الأرقام أيضا أن المناطق التي تشهد أعلى مستويات تلوث في الهواء موجودة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا مع معدلات سنوية تتجاوز المستوى المحدد من قبل المنظمة بأكثر من خمس مرات.