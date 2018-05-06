منح محمود الأستاذ أحد شهداء انفجار الزوايدة "شهادة فخرية"

منحت أكاديمية الإدارة والسياسية في قطاع غزة، اليوم الأحد، الشهيد محمود الأستاذ أحد شهداء كتائب الشهيد عز الدين القسام بانفجار الوسطى أمس درجة الماجستير الفخرية، وقررت إطلاق مكان في الأكاديمية باسمه.

وكتب رئيس الأكاديمية محمد المدهون في منشور على حسابه في فيسبوك "سنمنح في أكاديمية الإدارة والسياسة درجة الماجستير الفخرية للشهيد الباحث محمود الأستاذ، ونسمي مكانًا في الأكاديمية باسمه".

والشهيد الأستاذ أحد طلاب الاكاديمية، وكان تقدم أمس السبت بطلب تمديد 3 أشهر لإنجاز رسالة الماجستير التي كان يعمل عليها ولكنه "كان إلى الشهادة الأعظم أقرب"، وفق المدهون.

وشيع الآلاف من جماهير شعبنا ظهر اليوم جثامين ستة من عناصر كتائب القسام، ارتقوا مساء أمس في تفجير بالمنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسام إن عناصرها الستة الذين ارتقوا في تفجيرٍ مساء أمس السبت أفشلوا أكبر منظومة تجسسٍ فنيةٍ زرعها الاحتلال في قطاع غزة خلال العقد الأخير لـ"النيل من شعبنا الفلسطيني ومقاومته".