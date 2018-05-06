تركيا.. "السيدة الحديدية" تنوي طرد اللاجئين السوريين

تعهدت المرشحة لانتخابات الرئاسة التركية وزعيمة "الحزب الصالح" المعارض ميرال أكشنر لسكان مدينة مرسين بإعادة 200 ألف لاجئ سوري يقيمون في مدينتها إلى بلادهم قبل شهر رمضان عام 2019.

وشددت أكشنر، وزيرة الداخلية السابقة التي يعتبرها الكثيرون أبرز منافسي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المبكرة المقبلة المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل، في خطابها أمام مؤيديها في مرسين، على أن وجود اللاجئين السوريين في المدينة ينعكس سلبا على مستوى المعيشة، مضيفة أن سبب ذلك يعود إلى سياسة أردوغان الخاطئة.

ووعدت أكشنر بأنه، في حال انتخابها لمنصب رئيس البلاد، سيتناول اللاجئون السوريون المتواجدون حاليا في المدينة إفطار شهر رمضان في 2019 برفقة إخوانهم في سوريا.

وكانت اللجنة الانتخابية العليا في تركيا قد أعلنت مساء أمس إغلاق باب الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وسيتنافس فيها سبعة مرشحين على كرسي رئيس البلاد.