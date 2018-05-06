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روحاني: الولايات المتحدة تفتعل الفتن لإيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:06 - 06 مايو 2018
حسن روحاني الرئيس الايراني حسن روحاني الرئيس الايراني
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أكد الرئيس الايراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة الأميركية تفتعل الفتن ضد إيران على مدار عقود من الزمن وكلها، لكنها لم تنجح في مواجهة الجمهورية الاسلامية.

وقال روحاني إن امريكا ستندم إذا انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، ونعتبره خطأ تاريخي وهي من ستدرك ذلك قريباً.

وبحسب موقع عربي 21، اتهم روحاني الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، بالترويج أن الاتفاق النووي كان خطأ، رغم اقتناع العالم والأمم المتحدة بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف روحاني أن أمريكا ستوجه ضربة قريبة للاتفاق النووي، غير أنه رجح أن تتخذ أوروبا مسارا مخالفا للولايات المتحدة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الجمهورية الإيرانية تمتلك عدة برامج مستقبلية لمواجهة أي طارئ فيما يخصص النووي.

وعن البرنامج الصاروخي الإيراني، قال روحاني إن إيران لن تفاوض على قدراتها وأسلحتها الدفاعية، ولا يحق لأحد التدخل بالقرار الذي يتخذه الإيرانيون للدفاع عن أنفسهم.

وختم الرئيس الايراني خطابه " إننا اهل الدفاع وليس الحرب".

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