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نشرت رواتب الأسرى.. "اسرائيل" تصوت غداً على استقطاع رواتبهم

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:02 - 06 مايو 2018
معتقل معتقل
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نشرت وزارة حرب الاحتلال مساء اليوم الأحد، أسماء أسرى فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، و يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية.

و يأتي ذلك قبيل المصادقة غداً الاثنين  بالقراءة التمهيدية الأولى في الكنيست على مشروع قرار قدمه وزير حرب الاحتلال، افيغدور ليبرمان لاستقطاع رواتب اسر الشهداء والاسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية،  وتحويل ما سيتم استقطاعه لصندوق ستحول "اسرائيل" الاموال إليه لدفعها لأسر مستوطنين قتلوا في عمليات فدائية.

و وفقاً لموقع "وللا" العبري، فمن بين أسماء الأسرى الفلسطينيين التي نشرتها وزارة الحرب، الاسير عمر ابو جليل منفذ عملية قتل اسرة المستوطن سلمون، و يدعي الاحتلال أنه حصل على  12,200شيكل  بشكل تراكمي.

و زعم الاحتلال أن راتبه بلغ 1400 شيكل شهريا خلال الثلاث سنوات الاولى وعندما يبلغ الاسير من عمره 80 عاما سيكون قد حصل على 12,604,000  شيكل.

اما الاسير كارم فتحي لطفي، المحكوم عليه مؤبدين و30 عاما فقد وصل راتبه الشهري من السلطة الفلسطينية 1400 شيكل وتراكميا سيحصل على  40,600 .

والاسير زيد زياد عمر، متهم بقتل  المستوطن ينكين، سيحصل على راتب تراكمي 40,600

 

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