التعليم :​إصابة 121 طالباً فلسطينياً خلال "مسيرة العودة"

قال وكيل وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بغزة زياد ثابت، اليوم الأحد، إن 121 فلسطينياً من جرحى "مسيرة العودة السلمية"، التي انطلقت فعالياتها منذ 30 مارس/ آذار الماضي شرقي قطاع غزة، هم من فئة "الطلبة"، منهم 14 إصابة خطيرة.

وأضاف ثابت، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الإعلام بغزة:" أُصيب 121 طالباً برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، منهم 14 إصابة خطيرة، و69 إصابة متوسطة".

وأوضح ثابت أن "معظم الإصابات كانت في الأطراف العلوية من الجسم".

وقال إن وزارته أنشأت "برنامجاً محوسباً يتم فيه تسجيل احتياجات الطلاب المصابين، الأكاديمية والنفسية والمتابعات الصحية والتعليمية في البيت أو المستشفيات".

وذكر ثابت أن قطاع التعليم الفلسطيني بغزة تأثر بشكل سلبي وكبير بحصار الاحتلال المفروض للعام الـ12 على التوالي، وبالحروب المتكررة.

وقال إن الحرب التي شنّتها (إسرائيل) على قطاع غزة، منتصف يوليو/ تموز 2014، دمرت 187 مدرسة ما بين دمار "كلي أو جزئي أو بليغ".

وأضاف ثابت إن استمرار حصار الاحتلال على غزة "يهدد مستقبل وواقع التعليم بالقطاع".