الاغا: التصريحات التي صدرت عن المسؤولين بخصوص الرواتب مضللة

قال مسؤول ملف اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطيني د. زكريا الأغا "للأسف إن جميع التصريحات التي صدرت عن المسؤولين على مختلف مستوياتهم بخصوص رواتب العاملين في المحافظات الجنوبية خلال الايام الماضية ثبت أنها تصريحات مضلله وغير صحيحة".

وأضاف الأغا في تدوينة له على فيس بوك "هدف التصريحات الأخيرة تخدير هؤلاء الموظفين، وإنَّ ما يحدث هو استهتار بمشاعرهم ومعاناتهم".

وطالب الأغا الحكومة بإصدار بيان رسمي من يوضح الأمر ويبين الحقيقة، حتى وإن كانت مُرة، مختتماً تدوينته قائلاً "كفى استهتار ولا اريد أن أزيد".

وكانت وزارة وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني يوم الأحد إنه "بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018".

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية أنه "تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، وصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة".

وذكرت أنه "سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة".

وأوضحت أنه "سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال الـ48 ساعة القادمة".

وأكدت المالية التزامها بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.

وقالت إنه "في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها وتنفيذها في حينه".

وكانت السلطة صرفت نحو 50% من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 مايو الجاري، لكن الرئيس عباس قال في 4 من نفس الشهر إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد (يوم الجمعة الماضي).

واصطف العشرات من موظفي السلطة أمام بنوك القطاع منذ أمس انتظارًا لصرف راتب جديد، كما وعد الرئيس.