تاريخ الكلاسيكو بالأرقام

يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد على ملعب "كامب نو" مساء الأحد، في كلاسيكو الدوري الإسباني، ويحمل هذا اللقاء تاريخا تملؤه الأرقام.

وعلى الرغم من أن "الكلاسيكو" يأتي بعد أن حسم برشلونة الدوري هذا الموسم، إلا أن الانتصار فيه لا يزال يعني الكثير للفريقين.

تاريخيا، الكفة تبدو متقاربة جدا بين الغريمين:

كلاسيكو الأحد سيكون الرقم 238 في جميع المسابقات، فيما يحمل الرقم 176 في بطولة الليغا.

يتفوق ريال مدريد بعدد الانتصارات في الكلاسيكو الكبير بنتيجة 95 مقابل 93 للغريم الكتالوني، فيما تعادل الفريقان في 49 مباراة.

وسجل ريال مدريد 399 هدفا في تاريخ الكلاسيكو، فيما سجل برشلونة 387 هدفا.

يتفوق ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني بنتيجة 72-70، وفي كلاسيكو دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-2، فيما يتفوق برشلونة بنتيجة 14-12 في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد ـ25 هدفا، يليه نجم ريال مدريد، الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو برصيد 18 هدفا، ثم البرتغالي كرستيانو رونالدو برصيد 17 هدفا.

ومن المفارقات المهمة هي أن برشلونة تفوق منذ تعيين المدرب الإسباني بيب غوارديولا في 2008، في 12 مواجهة، فيما انتصر ريال مدريد في 4 مواجهات فقط.