إنتر ميلان يقسو على أودينيزي برباعية

حقق إنتر ميلان فوزا عريضا على مضيفه أودينيزي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، لحساب المرحلة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

وأحرز رباعية إنتر، أندريا رانوكيا، ورافينيا ألكانتارا، وماورو إيكاردي، وبورخا فاليرو، في الدقائق (13، 43، 46 و71) على الترتيب.

وأنعش إنتر بهذه النتيجة آماله في المنافسة على المركزين الثالث أو الرابع المؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ رفع رصيده إلى 69 نقطة في المرتبة الخامسة في سلم ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الثالث، وروما الرابع.

في المقابل تجمد رصيد أودينيزي عند 34 نقطة في المركز الـ14.

وينفرد يوفنتوس بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 91 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر نابولي، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم تورينو، ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الكالتشيو.