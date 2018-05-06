المنتخب الفلسطيني يواصل استعداداته لمواجهة العراق وديًا

واصل المنتخب الفلسطيني، تحضيراته لمواجهة العراق وديًا، الثلاثاء المقبل، على ملعب جزع النخلة بالبصرة.

وخاض المنتخب الفلسطيني مرانه اليوم الأحد بمشاركة جميع اللاعبين؛ حيث حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، على التركيز على الجوانب التكتيكية.

وقال الدكتور بدر عقل، طبيب المنتخب الفلسطيني، إنَّ أوضاع اللاعبين ممتازة، ولا توجد أي إصابات.

وتابع: "لكن اللاعبين بالفترة السابقة تعرَّضوا لضغط المباريات، وبالتالي كان من الضروري إخضاعهم لمرحلة استشفاء تتضمن العلاج الطبيعي، بالإضافة الى تمارين متخصصة بالملعب".

وأوضح "منذ وصولنا للعراق، وحتى موعدة المباراة إن شاء الله سيعمل الطاقم الطبي على تحضير اللاعبين من الناحية الصحية بشكل كامل".

وينتظر أن يلتحق عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي الفلسطيني من الدوحة باتجاه بغداد، للانضمام للفريق.