زيدان يستبعد نجم ريال مدريد من قائمة الكلاسيكو

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 36 من الليجا.

وقرر المدرب الفرنسي استبعاد لاعب الوسط إيسكو بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة، رغم مشاركته في المران الأخير، بالإضافة لداني كارفاخال، الذي يواصل برنامجه التأهيلي.

كما يغيب كل من أشرف حكيمي، وماركوس يورنتي، وبورخا مايورال لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الفريق الملكي لمباراة برشلونة كما يلي:

حراسة المرمى: كايلور نافاس، كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: ناتشو، سيرجيو راموس، خيسوس فاييخو، رافاييل فاران، مارسيلو، ثيو هيرنانديز.

الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، ماتيو كوفاسيتش، ماركو أسينسيو، داني سيبايوس.

الهجوم: جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو.