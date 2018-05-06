قوات الاحتلال تقتحم منطقة الأغوار وتصورها

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم منطقة "الرأس الأحمر"، في الأغوار الشمالية، وقامت بتصوير ممتلكات فلسطينية.

وأوضح مسؤول ملف الأغوار في مدينة طوباس، معتز بشارات، بأن قوة من جيش الاحتلال، رافقها موظفون مما تسمى لجنة التنظيم والبناء "الإسرائيلية"، اقتحمت منطقة "الرأس الأحمر" وشرعت بتصوير منشآت وخيام لمواطنين فلسطينيين فيها.

وبيّن بشارات، في حديث لـ "قدس برس"، بأن هناك تخوفا لدى الأهالي لأن تكون الخطوة "الإسرائيلية" تمهيداً لهدم المنشآت المستهدفة، في إطار استهداف سكان الأغوار وممتلكاتهم.

هذا وتعتبر مؤسسات دولية وإنسانية الاستهداف الإسرائيلي للعائلات الفلسطينية في منطقة الأغوار، يأتي في إطار محاولة الضغط عليهم والاستيلاء على أراضيهم؛ باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري.