ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:56 - 06 مايو 2018
الشهيد بهاء عبدالرحمن قديح الشهيد بهاء عبدالرحمن قديح
مشاركة

استشهد شابان فلسطينيان أحدهما متأثر بجراحه ظهر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد بهاء عبد الرحمن قديح (23 عاماً) شرق خان يونس، محمد أبو ريدة (20 عاماً) متأثراً بجراحه التي اصيب بها.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيدين حاولا التسلل للسياج الفاصل شرق خانيونس.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، ومن المقرّر أن تبلغ ذروتها في الـ 15 من أيار/ مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 51 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 7300 آخرين، منذ انطلاق فعاليات "مسيرة العودة".

 

الشهيد بهاء عبدالرحمن قديح
 

متعلقات