شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس

استشهد شابان فلسطينيان أحدهما متأثر بجراحه ظهر اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب القطاع.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة باستشهاد بهاء عبد الرحمن قديح (23 عاماً) شرق خان يونس، محمد أبو ريدة (20 عاماً) متأثراً بجراحه التي اصيب بها.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الشهيدين حاولا التسلل للسياج الفاصل شرق خانيونس.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة في الـ 30 من شهر آذار/ مارس الماضي، "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، ومن المقرّر أن تبلغ ذروتها في الـ 15 من أيار/ مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 51 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 7300 آخرين، منذ انطلاق فعاليات "مسيرة العودة".



