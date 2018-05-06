حماس: استمرار الخصومات تواصل للإجراءات العقابية ضد غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن استمرار الخصومات التي تفرضها "حكومة الدكتور رامي الحمد الله (الوفاق) على الموظفين في غزة؛ تعني تواصل الإجراءات العقابية التي اتخذتها قيادة السلطة ضد القطاع".

وذكر المتحدث باسم حماس حازم قاسم أن "هذه الإجراءات ضاعفت من الأزمة الانسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال".

وأضاف "ما زالت السلطة تعمل بشكل متفرد، ولا تلتفت للمطالب الفصائلية والشعبية، المطالبة برفع العقوبات، التي تسهم في إضعاف الحالة الفلسطينية".

وشدد قاسم على أن المطلوب "موقف وطني جاد ضد سياسة التفرد والاقصاء، التي تمارسها قيادة السلطة، وضد الاجراءات العقابية، وعدم السماح باستمرار عبث السلطة بالحالة الفلسطينية".

وقالت وزارة المالية اليوم إنه "تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي، وصرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة".

وكانت السلطة صرفت نحو 50% من رواتب موظفيها بغزة يوم 2 مايو الجاري، لكن الرئيس عباس قال في 4 من نفس الشهر إن الحكومة لم تتمكن من دفع رواتب الموظفين في غزة الشهر الماضي لأسباب فنية، وسيتم صرفها اعتبارًا من الغد (يوم الجمعة الماضي).

واصطف العشرات من موظفي السلطة أمام بنوك القطاع منذ أمس انتظارًا لصرف راتب جديد، كما وعد الرئيس.