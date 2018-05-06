مسنة تقتل حفيدها خنقاً.. والسبب صادم!



قتلت جدة مصرية حفيدها التي يبلغ من العمر (3 أعوام)، بطريقة بشعة بعدما تهيأ لها أن الطفل يحاول قتلها.

وكما ورد على وسائل اعلام مصرية، أكدت الشرطة أن الجدة نعمت البالغة 62 عاماً من منطقة المطرية أقدمت على قتل حفيدها محمود بعدما خنقته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

وكشفت تحقيقات الشرطة، أن الجدة تعاني من أمراض نفسية "هلاوس سمعية وبصرية" وفي يوم الحادث جاءتها نوبة بأن الطفل الصغير سيقتلها؛ بالاتفاق مع والدته؛لذا أقدمت على خنقه واعترفت بجريمتها وقالت: "قتلته زي ماكان عايز يقتلني".

ويذكر أن الأم أصيبت بصدمة شديدة عندما رأت طفلها مرمياً على الأرض ولا يتنفس نهائيًّا وقامت بإبلاغ الشرطة التي حضرت على الفور إلى المنزل وأمرت بعرض الجدة على مستشفى الأمراض النفسية لبيان حالتها الصحية.