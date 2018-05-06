زيدان يفاجئ الجميع!

فاجأ الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، الجميع بتصريحه بشأن المقارنة بين الدوري الإسباني "لا ليغا" ودوري أبطال أوروبا، حين قال إن تحقيق لقب الدوري الإسباني إنجاز أصعب من تحقيق دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم السبت، قبل مواجهة "كلاسيكو" بين برشلونة وريال مدريد، مساء الأحد: "إنه أمر أكثر صعوبة (تحقيق الدوري الإسباني). لقد قلتها دائما.. إنه أمر أكثر صعوبة".

وأكد زيدان أن فريقه لن يقيم ممرا شرفيا لبرشلونة، خلال مواجهتهما مساء الأحد، وذلك لأن الفريق الكتالوني لم يكرم ريال مدريد بعد تحقيقه لقب كأس العالم للأندية.

وقال زيدان حول الموضوع: "المهم الآن احترام ما حققوه. لقد حققوا الثنائية وأنا أحترم ذلك وأهنئهم على الإنجاز، ولكننا لن نفعل شيئا هم لم يفعلوه لنا".

كما أعلن زيدان أنه سيدخل المباراة بكامل "أسلحته"، ولن يريح أيا من نجوم الفريق، للحفاظ عليهم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الحالي.

وقال مدرب النادي الملكي: "إذا أرحت أيا من اللاعبين الجاهزين، لن يكون هناك مغزى من اللعب غدا، أو في باقي مباريات الدوري".

وقال زيدان إنه من الطبيعي أن تقل التوقعات قبل اللقاء، لأن الدوري قد حسم مسبقا، ولكن "كل ذلك سينتهي عند انطلاق المباراة التي ستتميز بالندية".