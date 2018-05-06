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مخابرات الاحتلال تواصل عزل أسيرين شقيقين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:48 - 06 مايو 2018
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قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن مخابرات الاحتلال "الشاباك" تواصل عزل الأسيرين الشقيقين إبراهيم، وإسماعيل العروج من محافظة بيت لحم؛ بذريعة وجود "ملف سرّي".

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير ابراهيم العروج (33 عاما)، والقابع في عزل معتقل "مجدو" إثر زيارة أجراها له، أن سلطات الاحتلال تواصل عزله منذ تاريخ 31.1.2018، وكذلك عزل شقيقه الأسير إسماعيل، والمحكوم بالسجن سبع سنوات ونصف، وذلك منذ قرابة التسعة أشهر في معتقل "ريمون".

وأشار إلى أن الأسير إبراهيم العروج معتقل إداريا منذ كانون الثاني 2016، وهو من أقدم الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، حيث قضى ما مجموعه سبع سنوات سابقا، غالبيتها في الاعتقال الإداري، علما أن له شقيق ثالث في الأسر، وهو عيسى العروج، ويقبع في معتقل "عوفر" ولا يزال موقوفا، وهم من بين ستة أشقاء جميعهم تعرضوا للاعتقال.

 

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