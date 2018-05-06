الثلاثاء .. "رياضية الجهاد" تنظم بطولة "شهداء العودة" لكرة الطائرة

تستعد اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي لتنظيم بطولة كرة طائرة تكريما لشهداء مسيرة العودة الكبرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8/5 في مخيم العودة المقام على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وستطلق البطولة بعد صلاة العصر مباشرة يوم الثلاثاء، في مخيم العودة المقام شرق مدينة غزة في "موقع ملكة".

وسيشارك في البطولة عدد من الفرق ممثلة عن محافظات قطاع غزة كافة.

وتأكد اللجنة الرياضية أن البطولة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها على مستوى محافظات قطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى التي تقام على طول الشريط الحدودي على الجهة الشرقية لقطاع غزة.