نتنياهو: من الأفضل أن نتصدى لإيران اليوم قبل الغد

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: "سأتوجه بزيارة خارجية خلال الأيام المقبلة وستكون بالغة الأهمية وسأبحث خلالها مع عدد من رؤساء العالم التهديدات الإيرانية سواء ببناء قواعد عسكرية في سوريا أو بناء وحدات لتطوير أسلحة وصواريخ دقيقة".

وأضاف نتنياهو خلال مطلع جلسة حكومة الاحتلال صباح اليوم: "سألتقي الثلاثاء المقبل، الرئيسان اليوناني والقبرصي لبحث مد خط أنبوب للغاز إلى الأراضي المحتلة".

كما سيلتقي الأربعاء المقبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن عقب مشاركته في مناسبة احياء ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

وأكد نتنياهو أن لقائه بالرئيس الروسي ستكون بالغة الأهمية وتأتي على ضوء جهود إيران لبناء قوعد عسكرية في سوريا ونقل أسلحة متطورة ودقيقة وإعداد طائرات استطلاع وصواريخ ووحدات صاروخية ستحاول ضرب الطائرات "الإسرائيلية" المقاتلة"، قائلاً: "سنصد إيران بكل حزم والأفضل أن نصدهم الآن قبل الغد"، مستدركاً بالقول: "نحن لسنا معنيون بالتصعيد ولكننا سنواجه اي تصعيد".