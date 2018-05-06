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توضيح هام من مالية رام الله بخصوص رواتب ومخصصات قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:18 - 06 مايو 2018
رواتب رواتب
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 قالت وزارة المالية، في بيان توضيحي، اليوم الأحد، إنه بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، فقد تم تنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/5/2018، على النحو التالي:

 

أولاً: تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي.

 

ثانياً: تم صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى كاملةً، والتي تخص حوالي 25 ألف حالة.

 

ثالثاً: سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية والتي تخص 80 ألف حالة بموعدها كاملة.

 

رابعاً: سيتم استكمال وصرف رواتب المتقاعدين كاملة خلال ال48 ساعة القادمة.

 

خامساً: ما زلنا ملتزمين بسداد كامل كلفة الكهرباء الموردة للقطاع إضافةً إلى كامل كلفة المياه والصرف الصحي.

 

ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أنه في حال وجود أية تعليمات إضافية، أو استكمالية من القيادة الفلسطينية، سيتم الإفصاح عنها، وتنفيذها في حينه.

 

 

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