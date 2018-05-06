سفارة فلسطين في ماليزيا تنفي أي تقاعس في التحقيق باغتيال العالم البطش

نفت سفارة فلسطين لدى ماليزيا، ما تناقلته بعض الجهات المشبوهة عبر عناوين الكترونية مختلفة، عن تقاعس أو تقصير أي من فريق عمل السفارة، في متابعة مجريات التحقيق في اغتيال الشهيد العالم فادي البطش، وترتيبات نقل جثمانه إلى قطاع غزة ليوارى الثرى هناك، وتسهيل سفر اسرته من ماليزيا وعودتهم إلى القطاع، بالتنسيق مع السفارة في القاهرة.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، اليوم الاحد، وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "أن ما أشيع حول صدور خطاب من السفارة موجه من قبل السفير انور الاغا إلى رئيس السلطة محمود عباس بهذا الخصوص غير صحيح، حيث كان الخطاب الموجه من قبل الأغا إلى الرئيس بشأن إبلاغه حول عملية الاغتيال الجبانة بحق الشهيد البطش".

واشارت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمساهمة فريق العمل بالسفارة لمتابعة حيثيات عملية الاغتيال "الجبانة" مع كافة الجهات الماليزية المعنية، وسيادته أصدر تعليماته بمتابعة الأمر باهتمام، والتكفل بكافة النفقات المتعلقة بتكاليف المستشفى، ونقل الجثمان، ليوارى الثرى في الوطن، وإقامة بيت عزاء رسمي له في البيت الفلسطيني، بمقر إقامة السفير لدى كوالالمبور.

ودعت السفارة الجميع إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر الشديدين من تلك الجهات المشبوهة، التي تحاول العبث والتخريب وخلق الفتن، وأنها تحفظ بحقها القانوني لملاحقة تلك الجهات الشبوهة.