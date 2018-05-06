الكابنيت يجتمع اليوم لبحث ملفات سوريا وإيران والسفارة الأميركية بالقدس

ذكرت إذاعة ريشت كان العبرية، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيجتمع اليوم لبحث عدة ملفات منها الملف السوري والإيراني والسفارة الأميركية بالقدس. وبحسب الإذاعة، سيتم بحث ملف التواجد الإيراني في سوريا، والملف النووي الإيراني في ظل القرار المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي.

وأشارت إلى أن الكابنيت سيدرس أيضا كيفية التعامل مع الأحداث التي قد تشهدها الأراضي الفلسطينية بسبب افتتاح السفارة الأميركية في القدس بتاريخ الرابع عشر من الشهر الجاري.

يأتي ذلك في وقت من المتوقع أن يلتقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل لبحث آخر التطورات بشأن سوريا وإيران.