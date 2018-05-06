مسؤول "إسرائيلي": نتنياهو وليبرمان كاذبان ولا اثق بهما حالة اعلان الحرب

أكد مسؤول المعارضة "الإسرائيلية" آفي غاباي، اليوم الأحد، إنه "لا يثق في كل من رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، ووزير حربه أفيغدور ليبرمان في حالة إعلان الحرب".

ونقل موقع يديعوت أحرونوت عن غاباي قوله: "نتنياهو قال عن ليبرمان إنه لا يستطيع تحريك اجتماع كامل للحكومة، إنه كاذب والآخر كاذب، لا يصدق أي منهما الآخر".

وأضاف: "أنا أيضا لا أستطيع أن أثق بهما عندما يتخذان القرارات معا في غرفة واحدة".

وكان الكنيست أقر قانونا يسمح لرئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب باتخاذ قرار بإعلان عملية عسكرية واسعة أو قصيرة في حالة الضرورة بدون الرجوع للكابنيت أو الحكومة.